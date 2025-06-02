Російська атака на Чернігівщину: зруйноване підприємство
Фото: ДСНС
2 червня російські війська завдали удару по підприємству в Чернігівській області.
Про це повідомляє ДСНС, опублікувавши фото наслідків атаки.
Рятувальники розповіли, що внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об'єкта.
Вони ліквідували масштабну пожежу, площею 6800 кв. м.
Про постраждалих не повідомлялося.
Нагадаємо:
Внаслідок російської атаки дронами було знищено останній автозаправний комплекс мережі ОККО у Костянтинівці Донецької області.