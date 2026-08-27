Супермаркети можуть залишити виробників без оплати за знищені Росією товари

АТБ, NOVUS, Сільпо та Фора можуть почати не виплачувати постачальникам від половини до всієї вартості товару, який мережі вже прийняли на свої склади, якщо його знищить російський удар.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

За чинними договорами право власності на продукцію переходить до мережі після її приймання на розподільчому центрі або складі. Гроші за цей товар виробник отримує через 30-50 днів після відвантаження.

Нові угоди дозволять супермаркетам не оплачувати частину вже прийнятої продукції, якщо вона буде знищена до завершення розрахунків. NOVUS, Сільпо та Фора пропонують у такому разі виплачувати постачальнику лише половину належної суми.

АТБ хоче не платити за знищений товар узагалі. У запропонованій мережею угоді зазначено, що після російського удару право власності на таку продукцію вважатиметься таким, що не перейшло до ритейлера.

Як підписання нових договорів може вплинути на ціни, читайте у повному матеріалі ЕП: "Нам скажуть: ідіть нах… і розірвуть договори". Як супермаркети перекладають збитки на виробників

Важливо, що АТБ назвали додаткову угоду предметом переговорів та заявили, що шукають збалансовану модель розподілу воєнних ризиків. Скільки постачальників уже підписали документ і чи заплатить мережа за раніше знищений товар, у компанії не повідомили.

На момент публікації жоден виробник не погодився на нові умови. Постачальники побоюються, що після згоди першої компанії мережі використають її як аргумент у переговорах з іншими виробниками.

Нагадаємо:

5 серпня Росія атакувала п'ять розподільчих центрів продуктового ритейлу в Київській області. Удари зупинили основний логістичний хаб NOVUS та пошкодили чотири центри Fozzy Group. Як ціни вплинуть на киян, читайте тут: Атаки на продуктові склади. Як вони вдарили по гаманцях киян

Руйнування складів уже змусило супермаркети перебудовувати логістику та переводити частину постачань безпосередньо в магазини. Детальніше про це читайте у цьому матеріалі ЕП: Ціни зростуть на 5%? Як супермаркети працюють без знищених складів