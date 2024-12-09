Рік воєнного рекрутингу: кого найбільше шукають ЗСУ

Протягом 2024 року на сайті Work.ua.zcu українці найчастіше шукали вакансії стрільців, кулеметників, мінометників, водіїв, гранатометників, операторів РЕБ та БПЛА.

Про це свідчать дані Work.ua та результати дослідження.

У листопаді цього року кількість підрозділів, які розміщували вакансії сягнула 750. Це на 5% більше порівняно з жовтнем. Підрозділи пропонували понад 7580 вакансій. Це на 8% більше, ніж попереднього місяця.

Загалом у листопаді роботодавці розмістили на Work.ua 109 467 пропозицій роботи. Це на 7% менше, ніж було в жовтні.

Наразі на сайті розмістили понад 5220 вакансій з загальним запитом "військовослужбовець". Більше як 960 вакансій із запитом "водій", 935 вакансій із запитом "стрілець", 803 вакансії із запитом "кулеметник", 554 вакансії – "кулеметник" та "гранатометник", 448 вакансій – "оператор БПЛА".

Пʼятірка категорій, у яких найчастіше розміщували вакансії підрозділи – це "Охорона, безпека", "Транспорт, автобізнес", "Медицина, фармацевтика", "Телекомунікації та зв’язок", "Робочі спеціальності, виробництво".

Вакансії пропонують Центр рекрутингу української армії, Державна прикордонна служба України, Центр рекрутингу Військово-морських сил ЗСУ, 1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов", Єдиний центр рекрутингу ССО ЗСУ, 24 ОМБр імені Короля Данила та інші військові частини.

У листопаді 44% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 56% — чоловіки. Частка жінок дещо зросла.

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Нагадаємо:

У застосунку Резерв+ з'явилася послуга рекрутингу, в якій можна обрати вакансію та підрозділ без візиту до ТЦК.