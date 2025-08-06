На Донеччині загинула співробітниця "Укрпошти" внаслідок ворожого обстрілу

Начальниця пересувного відділення "Укрпошти" Ольга Бордунова загинула внаслідок ворожого обстрілу у Донецькій області поблизу Краматорська.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. 10 серпня Ользі виповнилося б 47 років", - розповів Смілянський.

За його словами, ворожий дрон вразив автівку, убивши Ольгу та поранивши водія Павла.

Ольга Бордунова

Водію вже краще, медики надають всю необхідну допомогу.

Смілянський також повідомив, що 6 серпня ворожий дрон вразив автівку "Укрпошти" на Херсонщині, всі залишилися живі.

Нагадаємо:

Росія у червні атакувала пересувне відділення "Укрпошти" у Нікопольському районі Дніпропетровської області та зруйнувала відділення в Одесі.