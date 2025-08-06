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На Донеччині загинула співробітниця "Укрпошти" внаслідок ворожого обстрілу

Віктор Волокіта — 6 серпня, 20:30
На Донеччині загинула співробітниця Укрпошти внаслідок ворожого обстрілу
Фейсбук сторінка Смілянського

Начальниця пересувного відділення "Укрпошти" Ольга Бордунова загинула внаслідок ворожого обстрілу у Донецькій області поблизу Краматорська.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. 10 серпня Ользі виповнилося б 47 років", - розповів Смілянський.

За його словами, ворожий дрон вразив автівку, убивши Ольгу та поранивши водія Павла.

Ольга Бордунова
Ольга Бордунова

Водію вже краще, медики надають всю необхідну допомогу.

Смілянський також повідомив, що 6 серпня ворожий дрон вразив автівку "Укрпошти" на Херсонщині, всі залишилися живі.

Нагадаємо:

Росія у червні атакувала пересувне відділення "Укрпошти" у Нікопольському районі Дніпропетровської області та зруйнувала відділення в Одесі.

Укрпошта

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