В Донецкой области погибла сотрудница "Укрпочты" в результате вражеского обстрела
Начальница передвижного отделения "Укрпочты" Ольга Бордунова погибла в результате вражеского обстрела в Донецкой области вблизи Краматорска.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
"В результате вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - Ольгу Бордунову, начальницу передвижного отделения. 10 августа Ольге исполнилось бы 47 лет", - рассказал Смелянский.
По его словам, вражеский дрон поразил машину, убив Ольгу и ранив водителя Павла.
Водителю уже лучше, медики оказывают всю необходимую помощь.
Смелянский также сообщил, что 6 августа вражеский дрон поразил машину "Укрпочты" на Херсонщине, все остались живы.
Напомним:
Россия в июне атаковала передвижное отделение "Укрпочты" в Никопольском районе Днепропетровской области и разрушила отделение в Одессе.