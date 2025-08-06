В Донецкой области погибла сотрудница "Укрпочты" в результате вражеского обстрела

Начальница передвижного отделения "Укрпочты" Ольга Бордунова погибла в результате вражеского обстрела в Донецкой области вблизи Краматорска.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"В результате вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - Ольгу Бордунову, начальницу передвижного отделения. 10 августа Ольге исполнилось бы 47 лет", - рассказал Смелянский.

По его словам, вражеский дрон поразил машину, убив Ольгу и ранив водителя Павла.

Водителю уже лучше, медики оказывают всю необходимую помощь.

Смелянский также сообщил, что 6 августа вражеский дрон поразил машину "Укрпочты" на Херсонщине, все остались живы.

Напомним:

Россия в июне атаковала передвижное отделение "Укрпочты" в Никопольском районе Днепропетровской области и разрушила отделение в Одессе.