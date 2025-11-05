"Укрзалізниця" обмежила рух потягів з Донеччини до Харківщини

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів Краматорського напрямку до Харківської області за клопотанням Донецької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та УЗ.

Йдеться про поїзди Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове.

"Рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку УЗ безпосередньо в день відправки", - зазначено в повідомленнях.

Донецька ОВА наразі організовує автобусні шатли між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією, а провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки.

Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок.

Нагадаємо:

31 жовтня росіяни завдали удару по інфраструктурі залізниці у Харківській та Сумській областях, у останній ворог поцілив у пасажирське депо.