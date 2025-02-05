Літні та зимові черевики: Міноборони закупило взуття для військових на 3 мільярди

Міністерство оборони у 2024 році виконало план із забезпечення військовослужбовців необхідним взуттям, закупивши та поставивши різних моделей взуття на загальну суму понад 3,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Основні категорії взуття, які були поставлені:

Черевики літні – на суму більш ніж 1.5 млрд грн.

Черевики з високими берцями зимові – на суму понад 1.1 млрд грн.

Інше взуття – на суму приблизно 0.5 млрд грн.

Зазначається, що два виробники отримали акти відповідності на літні черевики, а три – на зимові черевики з високими берцями.

Наразі ведеться робота над удосконаленням тактико-технічних характеристик спеціального взуття, зокрема змін до технічної специфікації "Кросівки".

Нагадаємо:

Міністерство оборони України ініціювало тендери на закупівлю тилового майна для Збройних Сил України на суму 34,2 млрд грн.

Ключові напрямки закупівель: