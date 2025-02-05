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Летние и зимние ботинки: Минобороны закупило обувь для военных на 3 миллиарда

Виктор Волокита — 5 февраля, 18:46
Летние и зимние ботинки: Минобороны закупило обувь для военных на 3 миллиарда
Міноборони

Министерство обороны в 2024 году выполнило план по обеспечению военнослужащих необходимой обувью, закупив и поставив различных моделей обуви на общую сумму более 3,1 млрд грн.

Об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Основные категории обуви, которые были поставлены:

  • Ботинки летние - на сумму более чем 1.5 млрд грн.
  • Ботинки с высокими берцами зимние - на сумму более 1.1 млрд грн.
  • Другая обувь - на сумму примерно 0.5 млрд грн.

Отмечается, что два производителя получили акты соответствия на летние ботинки, а три - на зимние ботинки с высокими берцами.

В настоящее время ведется работа над усовершенствованием тактико-технических характеристик специальной обуви, в частности изменений в технической спецификации "Кроссовки".

Напомним:

Министерство обороны Украины инициировало тендеры на закупку тылового имущества для Вооруженных Сил Украины на сумму 34,2 млрд грн.

Ключевые направления закупок:

  • пищевые продукты - 24,4 млрд грн;
  • вещественное имущество - 9,5 млрд грн;
  • горюче-смазочные материалы - 314,7 млн грн.
    государственные закупки Минобороны

    Минобороны

    Летние и зимние ботинки: Минобороны закупило обувь для военных на 3 миллиарда
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