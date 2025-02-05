Летние и зимние ботинки: Минобороны закупило обувь для военных на 3 миллиарда
Міноборони
Министерство обороны в 2024 году выполнило план по обеспечению военнослужащих необходимой обувью, закупив и поставив различных моделей обуви на общую сумму более 3,1 млрд грн.
Об этом сообщает прессслужба Минобороны.
Основные категории обуви, которые были поставлены:
- Ботинки летние - на сумму более чем 1.5 млрд грн.
- Ботинки с высокими берцами зимние - на сумму более 1.1 млрд грн.
- Другая обувь - на сумму примерно 0.5 млрд грн.
Отмечается, что два производителя получили акты соответствия на летние ботинки, а три - на зимние ботинки с высокими берцами.
В настоящее время ведется работа над усовершенствованием тактико-технических характеристик специальной обуви, в частности изменений в технической спецификации "Кроссовки".
Напомним:
Министерство обороны Украины инициировало тендеры на закупку тылового имущества для Вооруженных Сил Украины на сумму 34,2 млрд грн.
Ключевые направления закупок:
- пищевые продукты - 24,4 млрд грн;
- вещественное имущество - 9,5 млрд грн;
- горюче-смазочные материалы - 314,7 млн грн.