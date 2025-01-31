Міноборони стверджує, що зривів із постачанням зброї в Україні немає

На сьогодні в Україні немає перепон щодо своєчасного постачання того чи іншого озброєння та військової техніки на фронт.

Про це заявив начальник головного управління контролю оборонних закупівель Сергій Булавко під час брифінгу, пише "Укрінформ".

"Сьогодні у нас зривів з постачанням зброї немає. Контрактування у нас проводиться. Фінансовий ресурс, щоби дозволити це робити, є. У нас немає ніяких перепон щодо належного ритмічного своєчасного постачання того чи іншого озброєння та військової техніки", - сказав він.

Водночас Булавко додав, що 55% озброєння та військової техніки, які були законтрактовані у 2024 році, постачатимуть цьогоріч.

"У відсотковому відношенні, той фінансовий ресурс, доведений на сьогодні в агенцію (Агенція оборонних закупівель) по перехідних контрактах із 2024 року на 2025 рік, от 55% - це те озброєння та військова техніка, що були законтрактовані у 2024 році, які постачатимуть 2025 році. І на це піде фінансовий ресурс, передбачений на 2025 рік", - сказав він.

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Нагадаємо:

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Наглядова рада АОЗ вирішила продовжити контракт з Безруковою на рік, а Міністерство оборони відмовилося погодити це рішення. Безрукову відсторонили від посади для службового розслідування та призначили тимчасового виконувача обов'язків – Арсена Жумаділова з Державного оператора тилу.

31 січня Міністерство юстиції пояснило статуси керівників ДП "Агенція оборонних закупівель", які останній тиждень постійно змінювалися: Безрукова – директорка АОЗ, але відсторонена, Жумаділов – т.в.о.

Національна асоціація оборонної промисловості України звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням втрутитися в ситуацію навколо Агенції оборонних закупівель, бо її робота паралізована.

31 січня 2025 року Міноборони звільнило Марину Безрукову з посади керівниці Агенції оборонних закупівель.