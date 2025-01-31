Минобороны утверждает, что срывов с поставками оружия в Украине нет

На сегодня в Украине нет преград по своевременной поставке того или иного вооружения и военной техники на фронт.

Об этом заявил начальник главного управления контроля оборонных закупок Сергей Булавко во время брифинга, пишет "Укринформ".

"Сегодня у нас срывов с поставками оружия нет. Контрактирование у нас проводится. Финансовый ресурс, чтобы позволить это делать, есть. У нас нет никаких преград относительно надлежащего ритмичного своевременного снабжения того или иного вооружения и военной техники", - сказал он.

В то же время Булавко добавил, что 55% вооружения и военной техники, которые были законтрактованы в 2024 году, будут поставлять в этом году.

"В процентном отношении, тот финансовый ресурс, доведенный на сегодня в агентство (Агентство оборонных закупок) по переходным контрактам с 2024 года на 2025 год, вот 55% - это то вооружение и военная техника, которые были законтрактованы в 2024 году, которые будут поставлять в 2025 году. И на это пойдет финансовый ресурс, предусмотренный на 2025 год", - сказал он.

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Напомним:

Марина Безрукова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую вокруг АОЗ.

Наблюдательный совет АОЗ решил продлить контракт с Безруковой на год, а Министерство обороны отказалось согласовать это решение. Безрукову отстранили от должности для служебного расследования и назначили временного исполняющего обязанности - Арсена Жумадилова из Государственного оператора тыла.

31 января Министерство юстиции объяснило статусы руководителей ГП "Агентство оборонных закупок", которые последнюю неделю постоянно менялись: Безрукова - директор АОЗ, но отстранена, Жумадилов - врио директора.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Агентства оборонных закупок, потому что его работа парализована.

31 января 2025 года Минобороны уволило Марину Безрукову с должности руководителя Агентства оборонных закупок.