"На довше, ніж період війни": компанії України та Бельгії планують спільне виробництво зброї

Провідні компанії бельгійського військово-промислового комплексу активно налагоджують зв’язки з українськими партнерами та просуваються у підготовці спільного виробництва.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Посол Бельгії в Україні Люк Якобс.

"У Бельгії потужна оборонна промисловість, і представники провідних компаній, наших флагманів приїжджають в Україну, налагоджують контакти зі своїми колегами, а подекуди вже перебувають на досить просунутій стадії підготовки угод про спільне виробництво", - сказав посол.

За його словами, в окремих випадках йдеться про створення спільних підприємств, "розрахованих на довший часовий горизонт, ніж період війни".

На переконання дипломата, український ВПК довів свою стійкість, здатність розвивати передові технології та бути цінним партнером для Бельгії.

Нагадаємо:

Бельгія бере патронат над Києвом та областю, а також над Черніговом та областю й планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури.