Ворог вдарив по промисловому підприємству на Дніпропетровщині: 4 загиблих
У ніч на неділю, 5 вересня, російська окупаційна армія завдала ударів по промисловому підприємству у Кам'янському Дніпропетровської області, загинули 4 людей, ще 5 дістали поранення.
Джерело: начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Дніпропетровщини Олександр Ганжа
Деталі: У повідомленні о 1:50 Ганжа не повідомив деталей прильоту, зазначивши, що інформація про постраждалих уточнюється.
Оновлено: Вранці Ганжа повідомив, що внаслідок російського удару по Кам'янському четверо людей загинули. 5 вересня в місті оголосили Днем жалоби.
Пряма мова Ганжі: "Чотири людини загинули, ще п'ятеро дістали поранень через атаку росіян на Камʼянське.
Троє постраждалих у лікарні. Серед них - 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації".
Передісторія: За даними джерел "Української правди", підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.
Разом з тим після опівночі в неділю в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів.
Крім того, у східних та південних областях повідомляли про ракетну загрозу.