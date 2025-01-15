Інновації, які змінюють правила гри: як Львів підтримує оборонні стартапи

Львівський технічний кластер об'єднує понад 65 компаній, що займаються розробками в технологічних сферах. Чому важливо розвивати defence tech?

Війна поставила перед Україною безпрецедентні виклики, але водночас стала каталізатором стрімкого розвитку галузей, які раніше залишалися в тіні. Однією з таких є defence tech – сектор військових та оборонних технологій.

За останні три роки Україна перетворилася на справжню "країну стартапів". Ще недавно невеликі групи, які працювали в гаражах чи маленьких офісах, трансформувалися в амбітні компанії з командами, що налічують сотні фахівців.

Їхні ідеї не лежать на папері чи в прототипах, а втілюються в життя, часто – за рекордно короткі терміни. Від концепту до готового продукту, який стає на озброєння або йде в серійне виробництво, іноді минають лише кілька днів.

Львів робить свій внесок у цей процес, формуючи екосистему інновацій. Місто створює умови, у яких новаторські ідеї не лише народжуються, а й стають частиною стратегічного розвитку міста. Наприклад, у Львові успішно діє Lviv Tech Cluster, який об'єднує понад 65 компаній, що займаються такими розробками.

Чому defence tech – стратегічно важлива галузь

Сектор військових технологій в Україні став каталізатором інноваційного розвитку. У центрі уваги – легкі види озброєння: безпілотники, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), робототехніка та програмне забезпечення. Ці напрямки не лише стратегічно важливі, а й привабливі через відносно невисокі витрати на старт, широку клієнтську базу та можливість швидко адаптуватися до змін.

За даними DataDriven, у 2023 році ринок оборонних технологій зріс на понад 100%, сягнувши 400 млн дол. Понад 300 компаній працюють у таких ключових сегментах: 19% – безпілотники, 13% – робототехніка, 13% – штучний інтелект.

Ріст defence tech підтверджують цифри, оприлюднені Міністерством оборони: у 2024 році прийнято на озброєння понад 900 нових зразків техніки та озброєнь, а 30% засобів, що використовують військові, вироблені в Україні.

Українські стартапи конкурують з провідними світовими виробниками. Їхня продукція – це не просто інноваційні рішення, а технології, випробувані в умовах реальних боїв. Саме цей унікальний досвід стає вирішальним фактором для зростання експортного потенціалу українських розробок.

Чому інвестиції в defence tech вигідні

Дехто запитує: "Чи варто вкладати кошти в оборонні технології?". Реальність така, що кожна гривня, інвестована в defence tech, повертається до бюджету через податки, створення робочих місць та розвиток місцевої економіки.

Ці інвестиції допомагають не лише захищати нашу країну, а й формують фундамент майбутньої економіки. Успішні українські компанії отримують потужний експортний потенціал, а продукти з маркуванням "Створено в Україні" стають конкурентоспроможними на світовому ринку.

Львівська міська рада чітко розуміє, що оборонні технології – це внесок не лише в перемогу, а й у майбутню економічну стабільність міста.

Як Львів підтримує оборонні стартапи

Місто запровадило кілька важливих грантових програм для підтримки компаній у сфері defence tech. Міська рада робить свій внесок у розвиток сфери оборони, підтримуючи стартапи, що працюють на перемогу України.

Результати цієї підтримки вже видно: це серійне виробництво тактичних автомобілів, розробка передових БПЛА, систем зв’язку та робототехніки. Львів допомагає перетворити інноваційні ідеї на реальні продукти для оборони нашої держави. Для цього ми створили три ключові грантові програми.

Перша – гранти на проєкти подвійного призначення (підтримка операційної діяльності компаній): фінансування закупівлі обладнання, сировини, ПЗ, нерухомості для виробничих потреб. Максимальна сума – 300 тис. грн.

Друга – гранти на розробку БПЛА/БПЛК для їх масштабування: підтримка виробництва, передавання виробів військовим. Максимальна сума – 1 млн грн.

Третя – гранти на інновації у сфері defence tech: інвестиції у створення систем РЕБ, медичних засобів, систем зв’язку. Максимальна сума – 2 млн грн.

У 2024 році Львів підтримав 69 підприємств на загальну суму 50,5 млн грн. У 2025 році заплановано ще більше, аби стимулювати нові проєкти.

Україна має всі шанси стати лідером у сфері військових технологій. Продукти, створені з маркуванням made in Ukraine, уже мають попит, а надалі можуть завоювати нові ринки. Країна перетворюється на хаб військових інновацій. Наступний крок – перетворити ці досягнення на глобальні перемоги.