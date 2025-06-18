Жумаділов прислухався до вимог легпрому і підняв закупівельні ціни на рюкзаки – Наші гроші

"Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони 12 червня оголосив нові закупівлі транспортних сумок та рюкзаків на 102,64 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро"

Планують придбати 40 тис. сумок по 1 588 грн/од та 30 тис. рюкзаків по 1 304 грн/од.

Очікувана ціна цих тендерів на 10-15% вища, ніж ДОТ виставляв у квітні і травні, коли закупівельники намагались змусити українських постачальників постачати товари за підрядами Міноборони так само дешево, як і за підрядами інших військових замовників.

Тоді українські виробники бойкотували участь у торгах. А один з лідерів української легкої промисловості Олександр Соколовський ("ТК-текстиль") пояснював вищі ціни для ДОТу його власними жорсткими вимогами щодо перевірок товару.

Видання нагадало, що Олександр Соколовський заявив, що весною оператор тилу занизив ціни на 13–27%, при зростанні собівартості і "жоден реальний виробник не піде в мінус".

Керівник ліквідаційної комісії ДОТ Арсен Жумаділов відповів, що ціну знизили, бо ті самі виробники продають аналогічні вироби іншим дешевше.

Після того жоден з українських постачальників не вийшов на тендери "Держоператора тилу" і у квітні торги щодо забезпечення ЗСУ на друге півріччя по екіпіровці були повністю зірвані.

У травні ДОТ провів другу серію торгів вже за старими вищими цінами. Однак постачальники не прийшли і на них. Відтак зараз стартує нова серія торгів за цінами, що були вищими від початку суперечки.

5 червня, за словами членкині антикорупційної ради Міноборони Тетяни Ніколаєнко, відбулася зустріч з представниками ринку.

"Суть просили не розголошувати, але я сподіваюсь, що сторони принаймні почнуть комунікацію", — сказала вона в ефірі ЦПК.

Нагадаємо:

Голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України, власник "ТК Груп" Олександр Соколовський заявляв, що українська легка промисловість під час закупівель перебуває в нерівних конкурентних умовах з іноземцями.

"Досі існують поодинокі випадки сірого або прихованого імпорту з Туреччини, Китаю. Або - що ще гірше - з країн, у яких фактично використовується рабська або дитяча праця - В'єтнам, Бангладеш", - повідомив він.

Як найбільш обурливий приклад він навів історію з прихованим імпортом одного з постачальників Державного оператора тилу (ДОТ) - "Фармінко Норд", який не лише видає за українську продукцію, замовлену у В'єтнамі, а й затримує постачання критичної для армії зимової форми на місяці.