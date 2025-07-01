"Укрнафта" оновила спецтехніку

ПАТ "Укрнафта" з початку 2025 року оновило 163 одиниці спецтехніки та транспорту, всього за період 2023-2025 років - 713 одиниць.

Про це повідомив в.о. директора "Укрнафти" Юрій Ткачук.

"Компанія оновлює застарілу техніку та обладнання, що вже відпрацювало свій ресурс, та замінює на сучасні машини, щоб підвищити ефективність виробничих процесів та покращити умови роботи працівників", - сказав в.о. директора "Укрнафти" Юрій Ткачук.

Нагадаємо:

Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ "ТФПНК "Укртатнафта" в умовах воєнного стану.