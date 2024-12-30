63% українців донатили на ЗСУ у 2024 році, 5% донатять щодня – опитування Rakuten Viber

Більшість опитаних українців (63%) донатила на Збройні сили України у 2024 році.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

Згідно з результатами, 44% опитаних роблять це з кожної зарплати. Наприкінці 2023 року аналогічно відповіли 46% респондентів.

Ще 14% українців сказали, що роблять це нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюють злість на донати. Стільки ж опитаних обрали цей варіант наприкінці минулого року.

5% зазначили, що донатять потроху щодня (6% наприкінці 2023 року). Лише 6% опитаних не бачать сенсу в донатах (4% наприкінці попереднього року).

Більше ніж половина опитаних (53%) підтримують збори друзів і знайомих, дізнаються від них. Ще 13% користувачів дізнаються з новин. Від блогерів і впливових осіб, за якими стежать, дізнаються 11%; Ще 5% стежать за великими фондами, які займаються зборами.

Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Нагадаємо:

Лише 4% українців задонатили "тисячу Зеленського" на армію.