Регулятор остановил лицензию финкомпании, связанной с достройкой объектов "Укрбуда"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку снова остановила лицензию финансовой компании "Житло-капитал", которая отвечала за финансирование достройки объектов "Укрбуда".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что соответствующее решение приняли в мае за невыполнение распоряжения об устранении нарушений, в частности из-за неприведения структуры собственности в соответствие с лицензионными условиями.

"На время приостановления действия лицензии запрещено создание новых фондов финансирования строительства и увеличение количества объектов строительства в ранее созданных ФФС. Также не разрешается заключать новые договоры с доверителями. В то же время, ООО "ФК "Житло-капитал" не освобождается от выполнения обязанностей перед доверителями, с которыми уже заключены договоры", - говорится в сообщении.

Как пишет liga.net, компания сейчас оспаривает предыдущее решение о приостановлении лицензии, принятое из-за подозрения в использовании денег фондов финансирования строительства не по назначению.

После банкротства строительной корпорации "Укрбуд" большинство недостроенных объектов строительства передали в "Киевгорстрой". ФК "Житло-Капитал" собирала с инвесторов средства на строительство квартир в жилых комплексах "Укрбуда" и выступала гарантом их строительства.

В частности, она была управляющим фонда финансирования строительства таких жилых комплексов Укрбуда, как "Академ Парк", "Кирилловский Гай", Lake House, "Подол Град", Solar City, Twin House и Freedom. Также компания управляет фондами строительства еще трех жилых комплексов ("Садочок", Bright Life, "Голосеевская Долина"), которые имеют других застройщиков.