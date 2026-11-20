Українська правда

Внаслідок нічної балістичної атаки росіян на столицю були пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости, рух через Подільський частково обмежили.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Внаслідок балістичної атаки на столицю є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закритий. Також пошкодження на Дарницькому мості...

Знову було влучання і в Південний міст. На ньому рух наразі залишається в обмеженому режимі – дозволений тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн".

Деталі: Ступінь пошкоджень на Подільському й Дарницькому мостах фахівці зможуть дослідити після закінчення повітряної тривоги.

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