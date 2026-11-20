Вночі росіяни пошкодили три мости у Києві: на Подільському перекрили рух на лівий берег
Внаслідок нічної балістичної атаки росіян на столицю були пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости, рух через Подільський частково обмежили.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова: "Внаслідок балістичної атаки на столицю є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закритий. Також пошкодження на Дарницькому мості...
Знову було влучання і в Південний міст. На ньому рух наразі залишається в обмеженому режимі – дозволений тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн".
Деталі: Ступінь пошкоджень на Подільському й Дарницькому мостах фахівці зможуть дослідити після закінчення повітряної тривоги.
Передісторія:
- Протягом ночі 20 листопада росіяни неодноразово атакували Київ балістикою, внаслідок чого у трьох районах столиці горіли будівлі та був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.