Росія вдарила по мосту в Запоріжжі: п’ятеро постраждалих

Українська правда

У Запоріжжі російська окупаційна армія завдала удару по мосту через Дніпро у Запоріжжі, рух мостом перекрили, п'ятеро людей постраждали.

Джерело: в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін

Оновлено: За словами Семікіна, кількість постраждалих зросла до п'яти. Це жінки віком 24 і 59 років та чоловіки віком 36, 43 і 54 роки.

Двоє чоловіків – 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста. Під час атаки вони їхали на роботу. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Пряма мова Семікіна: "Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.

Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий".

Деталі: Спочатку було відомо про двох постраждалих чоловіків віком 43 та 54 роки. Їх госпіталізували, поранення оцінили як легкі.

Жителів Запоріжжя закликали враховувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією.