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Росія вдарила по мосту в Запоріжжі: п’ятеро постраждалих

Володимир Тунік-Фриз — 6 жовтня, 09:00
Росія вдарила по мосту в Запоріжжі: п’ятеро постраждалих
фото: ЗОВА

Українська правда

У Запоріжжі російська окупаційна армія завдала удару по мосту через Дніпро у Запоріжжі, рух мостом перекрили, п'ятеро людей постраждали.

Джерело: в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін

Оновлено: За словами Семікіна, кількість постраждалих зросла до п'яти. Це жінки віком 24 і 59 років та чоловіки віком 36, 43 і 54 роки.

Двоє чоловіків – 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста. Під час атаки вони їхали на роботу. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Пряма мова Семікіна: "Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.

Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий".

Деталі: Спочатку було відомо про двох постраждалих чоловіків віком 43 та 54 роки. Їх госпіталізували, поранення оцінили як легкі.

Жителів Запоріжжя закликали враховувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією.

Запоріжжя війна мости

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Росія вдарила по мосту в Запоріжжі: п’ятеро постраждалих

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