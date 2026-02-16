Через пункт пропуску "Солотвино – Сігету Мармацієй" обмежили рух авто до 3 квітня

До 3 квітня 2026 року обмежено автомобільний рух на кордоні з Румунією через пункт пропуску "Солотвино – Сігету Мармацієй" під час проведення ремонтних робіт мосту через річку Тиса.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Про продовження реконструкції зазначеного мосту повідомило Міністерство закордонних справ Румунії.

"У листі йдеться, що з 16 лютого по 3 квітня 2026 року (впродовж 47 днів) з 09:00 по 16:00 год. пункт пропуску "Сігету Мармацієй – Солотвино" діятиме з обмеженням автомобільного руху", – інформує митниця.

Зазначається, що у середньому за добу в обидва напрямки через зазначений КПП оформлювалось та пропускалось близько 450 транспортних засобів (до 2,5 тонн) та до 1000 громадян.

Для пішохідного переходу доступ громадян в обох напрямках відбуватиметься в штатному режимі.

