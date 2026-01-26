Рух метро у Києві відновили у звичайному режимі

На "червоній" гілці київського метрополітену повернулись до звичайного графіку руху поїздів після довгої тривоги.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Рух поїздів метро на "червоній" лінії відновлено у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні.

До цього рух на "червоній" гілці здійснвався обмежено:

у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Берестейська";

у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко".

Повітряна тривога у Києві тривала більше 3-х годин.

Нагадаємо:

У ніч проти 24 січня під час російського масованого обстрілу в Києві постраждав заповідник "Києво-Печерська лавра". Це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Востаннє на території фіксували руйнування під час Другої світової війни.