Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Рух метро у Києві відновили у звичайному режимі

Володимир Тунік-Фриз — 26 січня, 18:54
Рух метро у Києві відновили у звичайному режимі
Рух метро у Києві відновили у звичайному режимі
Getty Images

На "червоній" гілці київського метрополітену повернулись до звичайного графіку руху поїздів після довгої тривоги.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Рух поїздів метро на "червоній" лінії відновлено у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні.

До цього рух на "червоній" гілці здійснвався обмежено:

  • у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Берестейська";
  • у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко".

Повітряна тривога у Києві тривала більше 3-х годин.

Нагадаємо:

У ніч проти 24 січня під час російського масованого обстрілу в Києві постраждав заповідник "Києво-Печерська лавра". Це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Востаннє на території фіксували руйнування під час Другої світової війни.

Київ метрополітен

метрополітен

Рух метро у Києві відновили у звичайному режимі
У Києві через тривогу змінили рух метро
У Києві до звичайного режиму роботи повертається "червона" лінія метро

Останні новини