Через ремонт на Полтавщині маршрут змінили два поїзди на Харків
Через ремонтні роботи, що тривають поблизу Колмака у Полтавській області, АТ "Укрзалізниця" змінила маршрути двох поїздів, що їхали до Харкова.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
Мовай йде про маршрути №94 Холм – Харків та №8 Одеса – Харків. Вони вирушать через Полтаву-Київську – Полтаву-Південну –Берестин – Мерефу (оминаючи Люботин).
Повідомлення опублікували о 6:46 третього квітня, зазначаючи, що затримка поїздів складе близько двох годин.
Пасажири поїзда №21/22 Харків — Львів, подорож якого вчора перервала вантажівка на переїзді, вже розміщені у резервних вагонах і наразі проїжджають Миргород.
