Через надзвичайну ситуацію, на Вінничині змінено курсування приміських поїздів
Через надзвичайну ситуацію тимчасово змінюється курсування приміських поїздів на Вінниччині.
Про це повідомляє пресслужба приміських сполучень "Укрзалізниці".
У повідомленні зазначено, що з 21 до 22 лютого Цієї доби, 21 лютого, не курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6323 Жмеринка-Пасажирська – Рахни.
- №6326 Рахни – Жмеринка-Пасажирська.
У повідомленні додали, що альтернативним маршрутом є №6325 Жмеринка – Вапнярка ( через Різни).
