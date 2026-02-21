Через надзвичайну ситуацію, на Вінничині змінено курсування приміських поїздів

Через надзвичайну ситуацію тимчасово змінюється курсування приміських поїздів на Вінниччині.

Про це повідомляє пресслужба приміських сполучень "Укрзалізниці".

У повідомленні зазначено, що з 21 до 22 лютого Цієї доби, 21 лютого, не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6323 Жмеринка-Пасажирська – Рахни.

№6326 Рахни – Жмеринка-Пасажирська.

У повідомленні додали, що альтернативним маршрутом є №6325 Жмеринка – Вапнярка ( через Різни).

