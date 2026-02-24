Золото подешевшало на понад 1%

Ціни на золото впали на понад 1% 24 лютого, знизившись з тритижневого максимуму, досягнутого раніше в ході сесії, оскільки зміцнення долара та фіксація прибутку тиснули на ціни, а інвестори чекали на ясність щодо планів президента США Дональда Трампа щодо мит.

Про це повідомляє Reuters.

Спотове золото впало на 1,2% до 5170,89 доларів за унцію до 09:56 за Гринвічем, перервавши чотириденну серію зростання. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в квітні подешевшали на 0,7% до 5190,20 доларів.

Американський долар подорожчав на 0,1%, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дорожчим для власників інших валют.

"Було деяке фіксування прибутку, оскільки ціни підскочили до максимуму близько 5249 доларів за унцію.

Іншим фактором, ймовірно, стало оголошення адміністрацією Трампа про введення нових мит, що надало певної ясності в питанні мит у найближчій перспективі", – сказав Зайн Вавда, аналітик MarketPulse by OANDA.

Золото, традиційний безпечний актив, як правило, виграє в періоди геополітичної та економічної невизначеності.

Спотова ціна срібла впала на 0,2% до 88,08 доларів за унцію після досягнення в понеділок максимального рівня за останні два тижні.

Спотова ціна платини зросла на 0,5% до 2163,60 доларів за унцію, а паладію — на 0,9% до 1759,06 доларів.

Нагадаємо:

Клієнти українських банків активно скуповують золото на мільйони доларів, тоді як зворотний продаж залишається на невеликому рівні.