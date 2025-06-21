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За тиждень Нацбанк продав 724 мільйона доларів

Володимир Тунік-Фриз — 21 червня, 18:00
За тиждень Нацбанк продав 724 мільйона доларів
Getty images

За тиждень з 16 по 20 червня Національний банк України продав на міжбанку 724 млн дол, при цьому не купував.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 16 по 20 травня Нацбанк продав на міжбанку 724 млн дол, що на 138,2 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 9 по 13 червня Національний банк України продав на міжбанку 585,8 млн дол, при цьому купив 550 тис дол.

НБУ міжбанк

міжбанк

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