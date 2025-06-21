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За неделю Нацбанк продал 724 миллиона долларов

Владимир Туник-Фриз — 21 июня, 18:00
За неделю Нацбанк продал 724 миллиона долларов
Getty images

За неделю с 16 по 20 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 724 млн долл, при этом не покупал.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 16 по 20 мая Нацбанк продал на межбанке 724 млн долл, что на 138,2 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк не покупал валюту.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 9 по 13 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 585,8 млн долл, при этом купил 550 тыс долл.

НБУ межбанк

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