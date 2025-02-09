Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

За тиждень Нацбанк продав понад 450 мільйонів доларів

Володимир Тунік-Фриз — 9 лютого, 13:00
За тиждень Нацбанк продав понад 450 мільйонів доларів
gettyimages

За тиждень з 3 по 7 лютого Національний банк України продав на міжбанку 454,79 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 3 по 7 січня Нацбанк продав на міжбанку 454,79 млн дол, що на 127,56 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 27 по 31 січня Національний банк України продав на міжбанку 582,35 млн дол, при цьому купив 6,09 млн дол.

Нацбанк фінанси

фінанси

За тиждень Нацбанк продав понад 450 мільйонів доларів
Центробанк Індії знизив облікову ставку вперше з 2020 року
ЄЦБ очікує на кадрові перестановки на тлі можливої торгівельної війни із США

Останні новини