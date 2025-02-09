За неделю Нацбанк продал более 450 миллионов долларов

За неделю с 3 по 7 февраля Национальный банк Украины продал на межбанке 454,79 млн долл, при этом не покупал валюту.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 3 по 7 января Нацбанк продал на межбанке 454,79 млн долл, что на 127,56 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк не покупал валюту.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 27 по 31 января Национальный банк Украины продал на межбанке 582,35 млн долл, при этом купил 6,09 млн долл.