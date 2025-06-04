Єврозона зростає: у 2026 році приєднається 21-ша країна

Європейська комісія та Європейський центральний банк дали "зелене світло" Болгарії на перехід до євро з 1 січня 2026 року. Таким чином країна стане 21-м членом єврозони.

Про це пише Reuters.

"Сьогодні Європейська комісія дійшла висновку, що Болгарія готова запровадити євро з 1 січня 2026 року – це важливий етап, який зробить її двадцять першою державою-членом єврозони", – йдеться в офіційній заяві Комісії.

ЄЦБ також підтвердив відповідність Болгарії всім необхідним економічним критеріям. "Вітаю Болгарію з її надзвичайною відданістю і зусиллями, які були потрібні для цього переходу", – заявив член правління ЄЦБ Філіп Лейн.

Болгарія прагнула приєднатися до єврозони з моменту вступу до ЄС у 2007 році. Проте за роки очікування скепсис у суспільстві зріс – згідно з опитуванням Eurobarometer, 50% болгар не підтримують запровадження євро.

Для остаточного переходу країна повинна ще пройти технічну підготовку. У червні рішення мають схвалити лідери ЄС, а в липні міністри фінансів ЄС затвердять фіксований курс болгарського лева до євро. Очікується, що він залишиться незмінним – 1.95583, як і було з 1999 року.

Болгарія пройшла всі вимоги для приєднання: інфляція у квітні склала 2,8% і не перевищила допустимий рівень, бюджетний дефіцит не перевищив 3% ВВП, державний борг залишився набагато нижчим за граничні 60%, а курс лева був стабільним.

Останньою країною, яка приєдналась до єврозони, була Хорватія у 2023 році. Після вступу Болгарії поза єврозоною залишаться лише шість країн ЄС: Швеція, Польща, Чехія, Угорщина, Румунія та Данія — і жодна з них поки не планує переходу на євро.