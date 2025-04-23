Євросоюз оштрафував Apple та Meta на 700 мільйонів євро

Європейський Союз оштрафував Apple на 500 мільйонів євро (570 мільйонів доларів), а Meta – на 200 мільйонів євро (230 мільйонів доларів) за порушення антимонопольних правил для великих технологічних компаній.

Про це пише The New York Times.

Європейський закон про цифрові ринки був прийнятий у 2022 році.

Як пише Bloomberg, Apple покарали за заборону розробникам спрямовувати користувачів поза межі App Store.

Meta отримала штраф через модель платних підписок на Instagram та Facebook без реклами, яка порушує європейське законодавство.

На цьому розслідування Європейського Союзу не закінчується. Apple вже попередили, що її нова система винагород для розробників не відповідає європейським вимогам, попри те що її створили спеціально для ринку ЄС.

Apple оскаржуватиме рішення ЄС у суді.Meta теж заявила, що регулятор "намагається перешкоджати успішному американському бізнесу, дозволяючи китайським та європейським компаніям працювати за іншими стандартами".

Нагадаємо:

Американський технологічний гігант Apple виявився у виграшній позиції щодо мит, оголошених президентом США Дональдом Трампом.