Єврокомісія завершила формування аудиторської ради Ukraine Facility

Європейська Комісія завершила формування Аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши трьох досвідчених фахівців у сфері фінансового контролю та управління.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Заначається, що Євросоюз створив Аудиторську раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія – забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility.

Програмою передбачено спрямування 50 млрд євро до українського бюджету на період 2024-2027 років.

До складу Ради увійшли:

професор Марек Белька (голова) – колишній президент Національного банку Польщі, фахівець з макроекономіки та фінансового управління;

Гейс де Вріс (заступник голови) – експерт з аудиту та контролю, що має багаторічний досвід у фінансових інституціях ЄС;

Гуннар Вельцгольц (член ради) – спеціаліст з фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях.

Формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом України та міжнародними партнерами. Діяльність Аудиторської ради супроводжуватиме Секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту, повідомляють в Мінекономіки.

Найближчим часом Рада розпочне оцінку системи фінансового контролю. Єврокомісія регулярно інформуватиме про результати роботи Аудиторської ради, публікуватиме її висновки та рекомендації.

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Європейський Союз перегляне багатомільярдну зовнішню допомогу, щоб більше узгодити розподіл коштів з зовнішньополітичними інтересами блоку.