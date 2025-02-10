ЄС перегляне мільярдні витрати на підтримку інших країн

Європейський Союз перегляне багатомільярдну зовнішню допомогу, щоб більше узгодити розподіл коштів з зовнішньополітичними інтересами блоку.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, хоче стати більш транзакційною, реформуючи зовнішню допомогу і роблячи її більш адресною для партнерів.

Блок має на меті реструктуризувати зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, забезпечення доступу до сировини та стримування припливу мігрантів.

У проєкті документа, який ще може бути змінений до презентації, зазначається, що загальний бюджет ЄС, який традиційно становить близько 1% ВВП блоку, перенапружений з огляду на широкий спектр вимог - від "зеленого" переходу до оборони.

У найближчі тижні комісія представить ідеї щодо поліпшення свого наступного семирічного бюджету на період з 2028 по 2034 рік.

План комісії збігається з рішенням Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє закордонну допомогу на десятки мільярдів доларів.

ЄС та його держави-члени разом є найбільшим донором міжнародної допомоги у світі, надавши майже 96 мільярдів євро (99 мільярдів доларів) у 2023 році, тоді як США витратили майже 72 мільярди доларів на зовнішню підтримку.

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Нагадаємо:

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц не вважає, що відмова від закордонної гуманітарної допомоги призведе до того, що Штати поступляться Китаю та Росії контролем на світовій арені.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила перелік "розтрат та зловживань" в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID).