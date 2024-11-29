Японія збільшить інвестиції на 7,5 мільярда доларів, зокрема для підтримки України

Японія планує збільшити свою фіскальну інвестиційну та кредитну програму на 1,122 трлн ієн (7,46 млрд дол).

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Японії має намір додати 1,122 трильйона ієн (7,46 млрд дол) до своєї фіскальної інвестиційної та кредитної програми на поточний фінансовий рік, щоб врахувати, серед іншого, підтримку України з боку країн Великої сімки.

Нагадаємо:

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряд Японії передали Харкову й Одесі важливе енергетичне обладнання, яке допоможе забезпечити потреби об'єктів критичної інфраструктури цих міст в умовах російських атак на українську енергетику.

Японія погодила виділення Україні своєї частини у розмірі 471,9 млрд ієн (понад 3 млрд дол) із кредиту G7 на 50 млрд дол, забезпеченого замороженими російськими активами.