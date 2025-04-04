Борги українців по мікрокредитах зросли в понад півтора раза

Борги українців перед мікрофінансовими організаціями на початок поточного року складає 15,77 млрд грн. Це у 1,7 раза або на 6,47 млрд грн більше, ніж на початку 2024-го.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що за перші три квартали 2024-го заборгованість за мікрокредитами подвоїлась: з 9,3 млрд грн зросла до 18,47 млрд грн. Під кінець року борг поменшав на 2,7 млрд грн.

За даними Нацбанку, у 2024 році українці оформили понад 8,3 млн кредитних договорів на загальну суму 51,69 млрд грн. Хоча кількість оформлених договорів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, обсяги позик зросли аж на 27%.

Повідомляється, що середня сума мікрокредиту також зросла за рік — на 26%. Якщо у 2023 в МФО, в середньому, позичали 4926 грн, то торік середня позика вже була на рівні 6217 грн.

У середньому, мікрокредитні організації видавали 693 тисячі позик на місяць, проте місяць до місяця кількість мікрокредитів змінювалась. Найбільше мікропозик брали у третьому кварталі: близько 729 тисяч кредитів на місяць. Наприкінці року позичати стали менше — близько 691 тис. кредитів на місяць, втім почали закривати накопичені борги.

Нагадаємо:

Станом на 4 грудня 2024-го від початку року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза: із 9,3 млрд до 16,02 млрд.