Заборгованість українців по мікрокредитах зросла майже у 2 рази з початку року

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза: із 9,3 млрд до 16,02 млрд.

Про це йдеться з даних Опендатабот.

5,9 млн мікрокредитів взяли українці цьогоріч. Сума виданих позик сягла 37,11 млрд грн. Хоча кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 раза.

За рік середня сума мікропозики виросла на 28%: зі 4 830 грн (126 доларів) у 2023 році до 6190 (приблизно 150 доларів) цьогоріч. Варто зазначити, що у порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на то час українці, в середньому, позичали 168 доларів.

670 тисяч договорів укладається в середньому щомісяця цьогоріч — стільки ж, як і торік. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 1,2 мільйона на місяць.

Варто зазначити, що 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.