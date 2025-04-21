Нацбанк отдаст в госбюджет рекордную сумму с прибыли

Национальный банк Украины в 2025 году перечислит в государственный бюджет из своей прибыли за 2024 год 84,2 млрд грн. Это рекордная сумма.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что финансовый результат Национального банка за 2024 год составил 231 млрд грн.

Основными составляющими финансового результата Национального банка являются:

чистый процентный доход в сумме 17,6 млрд грн;

положительная переоценка финансовых инструментов в размере почти 200 млрд грн, которая является следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости. Часть этой переоценки - 128,6 млрд грн - является нереализованным (предварительным) результатом от изменения официального валютного курса.

Расходы Национального банка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, расходы на содержание персонала, административные и другие расходы в 2024 году составили 8,1 млрд грн (в 2023 году - 7,0 млрд грн).

Таким образом, по итогам 2024 года прибыль к распределению НБУ 102,7 млрд грн. Эта сумма частично будет направлена в общие резервы НБУ до достижения ими уровня 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств (18,5 млрд грн), а остальные 84,2 млрд грн - в госбюджет.

"Хотя нашей целью не является получение прибыли, а все усилия мы сосредотачиваем на выполнении мандата Национального банка - обеспечение ценовой и финансовой стабильности, я убежден, что эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности Украины и способности нашего государства противостоять врагу.

Особенно учитывая, что это самая большая сумма, которую когда-либо НБУ перечислял в бюджет", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним:

В 2024 году Нацбанк перечислил в государственный бюджет почти 72 млрд грн из своей прибыли за предыдущий год.