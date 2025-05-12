Украинцы получили рекордную сумму "Нацкешбека" за месяц

Украинцы получили 443 млн грн "Национального кэшбека" за покупку товаров отечественного производства в марте. Это рекордная сумма за один месяц от старта программы в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По данным ведомства, выплаты получили 3,4 млн участников программы, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали карты для выплат в приложении "Дія".

Сообщается, чтоза все время действия программы украинцы получили около 2 млрд грн кэшбэка от государства:

за сентябрь - 37,2 млн грн;

за октябрь - 119,2 млн грн;

за ноябрь - 232 млн грн;

за декабрь и январь - 714 млн грн;

за февраль - 384 млн грн;

за март - 443 млн грн.

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Напомним:

В феврале украинцы получили 384 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства. Средства пришли на счета 3,2 миллиона человек.