НБУ випустив пам'ятні монети "Мешканці морських глибин": деталі

Національний банк випустив новий набір з двох пам'ятних монет "Мешканці морських глибин", які продовжують серію "Флора і фауна".

Про це інформує НБУ.

Йдеться, що до набору входять дві пам'ятні монети номіналом 5 гривень кожна. Вони присвячені мешканцям Чорного і Азовського морів – раку-самітнику та бичку-кругляку.

Як повідомляє НБУ, на аверсах монет розміщено стилізований контур Азовського та Чорного моря з прилеглою територією України, виконаний у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

На реверсі монети, присвяченої:

Азовському морю – зображено двох бичків-кругляків (кольоровий друк) у природному середовищі – на піщано-мулистому дні серед кам'янистих уламків і водної рослинності. На передньому плані зображено кладку ікри, що акцентує увагу на репродуктивній функції виду та його екологічному значенні;

Чорному морю – рак-самітник (кольоровий друк) у типовому біотопі – на кам'янистому дні з черепашками та уламками мушель, що характерні для прибережної зони Чорного моря.

Тираж набору – до 50 000 штук у сувенірному пакованні, зазначає Нацбанк.

Його продаж в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 28 жовтня 2025 року.

Крім того, набір також реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами, у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Про початок реалізації вони повідомлятимуть на власних сайтах.

