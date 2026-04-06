Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 7 квітня

У вівторок, 7 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 1 копійку до 50,31 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 7 копійок до 43,58 грн.

Офіційні курси на вівторок 7 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,58 грн (43,65 грн станом на 6 квітня);

1 євро – 50,32 грн (50,31 грн станом на 6 квітня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.