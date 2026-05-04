Нацбанк показав курс долара та євро на 5 травня

У вівторок, 5 травня, офіційний курс євро зменшиться на 14 копійок до 51,45 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 9 копійок до 44,00 грн.

Офіційні курси на вівторок 5 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 44,00 грн (43,91 грн станом на 4 травня)

1 євро - 51,45 грн (51,59 грн станом на 4 травня)

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.