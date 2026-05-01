Банки України показали актуальний курс валют на 1 травня

Банки оновили курси валют на 1 травня: середній євро не змінився за добу і залишився 51,80 грн, долар збільшився на 3 копійок до 44,25 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,77 - 44,25 грн (на 30 квітня - 43,77 - 44,22 грн);

Євро - 51,10 - 51,80 грн (на 30 квітня - 51,17 - 51,80 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,60 - 44,20 грн;

Ощадбанк - 43,80 - 44,15 грн;

Укрсиббанк - 43,82 - 44,23 грн;

ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;

Райффайзен - 43,72 - 44,15 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,80 - 51,80 грн;

Ощадбанк - 51,30 - 51,80 грн;

Укрсиббанк - 51,20 - 51,81 грн;

ПУМБ - 51,20 - 51,90 грн;

Райффайзен - 51,20 - 51,80 грн.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 1 травня, офіційний курс євро до гривні зменшився на 13 копійок до 51,45 грн.