Нацбанк показав курс долара та євро у перший день травня

У п'ятницю, 1 травня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 13 копійок до 51,45 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 12 копійок до 43,96 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 1 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,96 грн (44,08 грн станом на 30 квітня);

1 євро – 51,45 грн (51,58 грн станом на 30 квітня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.