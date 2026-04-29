Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 30 квітня
У четвер, 30 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 9 копійок до 51,49 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 1 копійку до 44,08 грн.
Офіційні курси на четвер 30 квітня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,08 грн (44,07 грн станом на 29 квітня);
- 1 євро – 51,58 грн (51,49 грн станом на 29 квітня).
Нагадаємо:
Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.