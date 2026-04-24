Нацбанк показав курс долара та євро на понеділок 27 квітня

У понеділок, 27 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 16 копійок до 51,38 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 6 копійок до 44,00 грн.

Офіційні курси на понеділок 27 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,00 грн (43,94 грн станом на 24квітня);

1 євро – 51,54 грн (51,38 грн станом на 24 квітня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.