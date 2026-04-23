Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 24 квітня

У п'ятницю, 24 квітня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 11 копійок до 51,38 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 6 копійок до 43,94 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 24 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,94 грн (43,88 грн станом на 23 квітня);

1 євро – 51,38 грн (51,49 грн станом на 23 квітня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.