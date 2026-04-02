Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 3 квітня
Фото: Getty Images
У п'ятницю, 3 квітня, офіційний курс євро до гривні змешиться на 37 копійок до 50,45 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 3 копійки до 43,81 грн.
Офіційні курси на п'ятницю 3 квітня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 43,81 грн (43,78 грн станом на 2 квітня);
- 1 євро – 50,45 грн (50,82 грн станом на 2 квітня).
Нагадаємо:
Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.