Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 3 квітня

У п'ятницю, 3 квітня, офіційний курс євро до гривні змешиться на 37 копійок до 50,45 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 3 копійки до 43,81 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 3 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,81 грн (43,78 грн станом на 2 квітня);

1 євро – 50,45 грн (50,82 грн станом на 2 квітня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.