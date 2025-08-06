Уряд збільшив виплати для постраждалих на виробництві, які потребують догляду
Кабінет міністрів збільшив щомісячні виплати для постраждалих на виробництві, які потребують догляду та медичного забезпечення.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі — залежно від рівня потреб.
Така підтримка становитиме:
– 4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;
– 2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;
– 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
– 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.
Нагадаємо:
Кабінет Міністрів затвердив запуск Дія.Картки — цифрової картки для отримання державних виплат.
Дія.Картка стане єдиним інструментом для доступу до програм, як-от: єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт, а також майбутній Пакунок школяра. Через неї також можна буде отримувати пенсії, виплати для ВПО, допомогу з безробіття та кошти за військовими облігаціями.