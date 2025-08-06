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Уряд збільшив виплати для постраждалих на виробництві, які потребують догляду

Альона Кириченко — 6 серпня, 14:35
Уряд збільшив виплати для постраждалих на виробництві, які потребують догляду
ТГ Юлії Свириденко

Кабінет міністрів збільшив щомісячні виплати для постраждалих на виробництві, які потребують догляду та медичного забезпечення.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі — залежно від рівня потреб.

Така підтримка становитиме:

– 4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;

– 2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;

– 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;

– 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів затвердив запуск Дія.Картки — цифрової картки для отримання державних виплат.

Дія.Картка стане єдиним інструментом для доступу до програм, як-от: єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт, а також майбутній Пакунок школяра. Через неї також можна буде отримувати пенсії, виплати для ВПО, допомогу з безробіття та кошти за військовими облігаціями.

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