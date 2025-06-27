Серед українців продовжує зростати попит на електромобілі

Обсяг сегмента електромобілів за підсумками травня склав 9 тис., що на 7,6% більше, ніж було у квітні, та на 23% більше відносно торішніх показників травня.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Основу сегмента складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 53,5%, або 4836 шт. Далі йдуть внутрішні перепродажі легковиків групи BEV, частка 32,6%, кількість — 2945 шт.

Нові електроавто зайняли 13,9% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1251 шт. Наразі це абсолютний історичний рекорд щодо кількості перших реєстрацій нових електроавто, зазначають аналітики.

Показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами змінились наступним чином:

Внутрішні перепродажі: +10,8% (порівняно з квітнем), −6,9% (порівняно з травнем 2024 року);

Імпорт вживаних: +0,7%, +39%;

Імпорт нових: +33,8%, +78,7%.

За даними аналітиків, станом на кінець травня в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 164,9 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 160,3 тис. Вантажівок на електротязі 3,5 тис., також є кілька електробусів (8 шт.), та близько 1 тис. одиниць різної мототехніки.

Аналітики ІДА прогнозують, що цього року зростання продовжиться, оскільки основним рушієм буде те, що з 2026 року повертається ПДВ на розмитнення електромобілів, а це потягне зростання цін на них щонайменше на 20-30%.

"Якщо ж узяти до уваги ще нову податкову політику США, яка на думку місцевих виробників та експертів ринку насамперед становить ризики для локальних американських виробників, то подорожчання може стати ще більшим, і зачепить воно авто зі США, які дуже популярні саме в сегменті електро", – зазначають вони.

Нагадаємо:

До кінця 2025 року імпорт легкових електромобілів звільняється від сплати мита та ПДВ.

Народні депутати пропонують Верховній Раді продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів.