Надходження від акцизного податку зросли на понад 50%

За січень-квітень до державного бюджету надійшло 54,4 млрд грн акцизного податку з вітчизняних та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Також бюджет додатково до плану отримав 10,8 млрд грн (+24,7% до показника доходів).

У податковій зазначили, що порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 53,3 % або на 18,9 млрд гривень.

Зокрема, у квітні надійшло 15,7 млрд грн акцизного податку. Показник доходів виконаний на 111,4%, що дозволило додатково залучити до бюджету 1,6 млрд гривень. Порівняно з квітнем 2024 року це більше на 4,1 млрд грн (+35,8%).

"Показники доходів виконані завдяки додатковим надходженням по вироблених в Україні та ввезених тютюнових виробах", – повідомили в ДПС.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2025 року надходження від акцизного податку на 31% перевищили план.