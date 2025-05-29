Який обсяг митних платежів за квітень – назвали в Держмитслужбі

У квітні до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За її даними, загалом митні платежі у квітні сплатили 23,8 тис. осіб. Це на 12,6% менше, ніж у квітні минулого року. Водночас загальний обсяг надходжень зріс — переважно завдяки внеску великих компаній.

Зазначається, що лише 405 імпортерів, тобто 3% від загальної кількості, забезпечили 62% усіх митних надходжень за місяць.

За інформацією митниці, 10,1 тис. платників сплатили до 1 млн грн митних зборів кожен — загалом майже 3 млрд грн. Ще 4,3 тис. підприємств сплатили від 1 до 20 млн грн - 16,9 млрд грн сукупно. Додатково 1,2 млрд грн сплатили громадяни.

Нагадаємо:

У березні 2025 року Державна митна служба перерахувала до держбюджету 57,6 млрд грн митних платежів, що майже на 260 млн грн перевищило очікувані надходження від митниці.